Martina - Das Unglück beginnt zu zweitJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 35: Martina - Das Unglück beginnt zu zweit
45 Min.Ab 12
Automobilverkäuferin Martina (29) will bald ihren Freund Ingo heiraten. Doch dann behauptet Ingos bester Freund, dass Martina ihn verführt habe. Kurz darauf bezichtigt ein Gemüsehändler Martina, dass sie ihn bestohlen hat. Martina muss ihre Unschuld beweisen und recherchiert auf eigene Faust. Bei ihrer Recherche stößt sie auf ein dunkles Geheminis ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick