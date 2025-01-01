Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 36
44 Min.Ab 12

Arzthelferin Sina (31) knackt den Jackpot und gewinnt eine Million Euro im Lotto. Sie und ihr Mann sind überglücklich. Aber ab da an ist nichts mehr wie vorher: Eine Klatschzeitung berichtet über ihr Glück. Sie werden von Freunden und alten Bekannten angepumpt. Doch es kommt noch schlimmer: Sina wird überfallen und Thorsten entführt. Der Gangster fordert die Lottomillion!

SAT.1 GOLD
