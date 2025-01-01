Valentina - Knöllchen mit HerzJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 41: Valentina - Knöllchen mit Herz
42 Min.Ab 12
Politesse Valentina (39) gibt einem Autofahrer ein Knöllchen, weil er auf einem Behindertenparkplatz parkt. Der Halter rastet aus und beschimpft sie. Am nächsten Tag ist Valentinas Auto beschmiert, sie wird in der Tiefgarage niedergeschlagen und erhält Morddrohungen ...
