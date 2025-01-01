In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 46: Magda - Tod eines Krimihelden
42 Min.Ab 12
Krimiautorin Magda (40) hat sich ein besonderes Ende für ihre Heldenfigur ausgedacht: Detektiv Jaques Marlet soll sterben. Um ihr letztes Buch zu schreiben, zieht sich Magda in ihr Ferienhaus zurück. Als sie eine Wanderin zum Wein einlädt, ahnt sie nicht, dass diese Frau Marlets größter Fan ist und seinen Tod unter keinen Umständen duldet ...
