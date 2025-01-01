In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 48: Tilda - Der Osterspaziergang
45 Min.Ab 12
Als Tilda (32) an Ostern mit ihrer kleinen Tochter Lara (9) zum Eiersuchen in den Wald fährt, macht sie einen schockierenden Fund: eine Leiche. Als sie mit der Polizei zurückkommt, ist diese jedoch spurlos verschwunden. Und ohne Leiche keine Ermittlungen. Aber Tilda weiß, was sie gesehen hat, und beginnt selbst zu suchen ...
