SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 59
Folge 59: Corinna - Raus aus Deinem Haus

42 Min.Ab 12

Corinna (35) ist eine erfolgreiche Autorin und lebt glücklich in München. Als ihr Vater plötzlich verstirbt, bittet ihre Mutter sie um Unterstützung bei den Erbschaftsangelegenheiten. Corinna zieht kurzfristig wieder in ihr Heimatdorf. Doch plötzlich geschehen unheimliche Dinge, und das Leben von Corinna und ihrer Mutter gerät in Gefahr ...

SAT.1 GOLD
