In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 39: Martha - Ein Star in Gefahr
43 Min.Ab 12
Marthas Tochter Franzi (16) wird aufgrund ihres Übergewichts nicht zu einer Tanzveranstaltung zugelassen. Um doch noch die Zulassung zu erhalten, beginnt Franzi mit einem Power-Training. Martha wird misstrauisch, als Franzis Pfunde in Rekordtempo purzeln. Kurze Zeit später klappt Franzi bewusstlos zusammen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick