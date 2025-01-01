Lilia - Der Schatz in der KommodeJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 28: Lilia - Der Schatz in der Kommode
43 Min.Ab 12
Lilia (32) hilft ihrer Nachbarin Heike, eine beim Trödler gekaufte Kommode in ihre Wohnung zu tragen. Kurz darauf ist Heike spurlos verschwunden. Auf der Suche nach ihr macht Lilia in der Kommode einen Fund, der mit dem Verschwinden ihrer Nachbarin zu haben könnte ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick