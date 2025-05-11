Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Gastro-Therapeut Gordon

All3MediaStaffel 8Folge 6vom 11.05.2025
Gastro-Therapeut Gordon

Gastro-Therapeut GordonJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 6: Gastro-Therapeut Gordon

41 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 12

Sternekoch Gordon Ramsay gibt all sein Wissen und seine Erfahrung weiter, um schlecht laufende Restaurants aus der Krise zu retten. Gemeinsam mit allen Beteiligten offenbart er schonungslos und ehrlich die Missstände des Betriebs. Er beleuchtet die Situation nicht nur aus kulinarischer Perspektive, sondern hat als strenger Unternehmer auch die Finanzen klar im Blick. Mit Gordon Ramsays Hilfe wird so mancher heruntergekommener Imbiss ein wahrer Genusstempel.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen