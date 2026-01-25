Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 9Folge 7vom 01.02.2026
Folge 7: Mama Küchenschreck

40 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 12

Sternekoch Gordon Ramsay gibt all sein Wissen und seine Erfahrung weiter, um schlecht laufende Restaurants aus der Krise zu retten. Gemeinsam mit allen Beteiligten offenbart er schonungslos und ehrlich die Missstände des Betriebs. Er beleuchtet die Situation nicht nur aus kulinarischer Perspektive, sondern hat als strenger Unternehmer auch die Finanzen klar im Blick. Mit Gordon Ramsays Hilfe wird so mancher heruntergekommener Imbiss ein wahrer Genusstempel.

ProSieben MAXX
