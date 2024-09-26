Die Dreharbeiten beginnenJetzt kostenlos streamen
Inside Der Herr der Ringe
Folge 2: Die Dreharbeiten beginnen
Peter Jackson ist fest entschlossen, die "Der Herr der Ringe"-Trilogie in Neuseeland zu verfilmen. Doch die Vorstellungen von Regisseur und Filmstudio gehen weit auseinander. Harvey Weinstein und Miramax sind lediglich bereit, einen Film zu finanzieren. Um seine Vision doch noch umzusetzen, macht sich Jackson auf die Suche nach einem neuen Studio.
