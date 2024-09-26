Große Pläne, kleines BudgetJetzt kostenlos streamen
Inside Der Herr der Ringe
Folge 1: Große Pläne, kleines Budget
43 Min.Folge vom 26.09.2024Ab 12
In den 60er Jahren gibt es einen regelrechten Hype um J. R. R. Tolkiens "Der Herr der Ringe"-Trilogie. Hollywood sichert sich die Filmrechte an den Romanen, doch die komplexe Fantasy-Welt stellt sich jahrelang als unverfilmbar heraus. 1978 gibt es eine Zeichentrick-Adaption des Werkes, die den jungen Peter Jackson im fernen Neuseeland inspiriert ...
