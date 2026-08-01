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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Die Entführung der Hannah Anderson

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 13.08.2026
Die Entführung der Hannah Anderson

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 4: Die Entführung der Hannah Anderson

22 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

In der Wildnis des US-Bundesstaates Idaho sucht die Geiselrettungseinheit des FBI nach einer 16-Jährigen, die von einem Mann entführt wurde. Zuvor ermordete der vermeintliche Freund der Familie die Mutter und den jüngeren Bruder des Mädchens. Hannah Anderson erlebt die schlimmsten Momente ihres Lebens.

Weitere Folgen in Staffel 1

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