Inside Harry Potter
Folge 3: Ein Imperium wird erwachsen
42 Min.Folge vom 16.11.2024Ab 12
Für den dritten Teil der "Harry Potter"-Reihe übernimmt Alfonso Cuarón die Regie und verpasst dem gesamten Franchise einen düstereren Look. Die Charaktere in den Büchern werden langsam erwachsen, was sich auch in den Filmen widerspiegeln soll. Zusätzlich muss ein neuer Dumbledore-Darsteller gefunden werden, da Richard Harris im Oktober 2002 verstorben ist.
