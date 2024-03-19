Interior'n Style - Design mein Heim
Folge 6: Farmhaus, aber sexy
42 Min.Folge vom 19.03.2024Ab 6
Ali Budds nächstes Projekt stellt für sie eine große Herausforderung dar: Die Interior Designerin modernisiert ein jahrhundertealtes Farmhaus. Dabei soll eine Mischung aus Alt und Neu entstehen, um den ursprünglichen Charme des Hauses beizubehalten. Die Renovierung eines alten Gebäudes bedeutet, dass das Team jederzeit auf unangenehme Überraschungen vorbereitet sein muss. Der Einzugstermin der Kunden rückt immer näher, doch es gibt noch viel zu tun.
