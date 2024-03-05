Stadthaus mit XXL-GlamourJetzt ohne Werbung streamen
Interior'n Style - Design mein Heim
Folge 2: Stadthaus mit XXL-Glamour
43 Min.Folge vom 05.03.2024Ab 6
Ali Budd designt ein großes und schickes Familienhaus. Dieses enthält unter anderem ein großes Heimkino. Doch Alis Designbüro steht vor einer großen Herausforderung, da sie für den Umbau nur wenig Zeit zur Verfügung hat. Zunächst laufen alle Arbeiten planmäßig, doch eine maßgefertigte Dunstabzugshaube bereitet Probleme bei der Installation und hält die weiteren Möbelmontagen auf. Wird das Team noch rechtzeitig fertig?
