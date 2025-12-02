Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

ProSieben FUNStaffel 12Folge 7vom 02.12.2025
Folge 7: Posttraumatische Belastungsstörung

22 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 12

Seit Tagen spielen Frank und Mac ein VR-Computerspiel. Der Ego-Shooter geht Mac allerdings derart nahe, dass er bald sogar davon träumt. Nach und nach entwickelt er Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung. Dee berichtet ihren Freunden derweil freudestrahlend von ihrer letzten Nacht, die sie mit einem attraktiven Stripper verbracht hat. Doch für ihn hatten die gemeinsamen Stunden offenbar eine andere Bedeutung als für sie.

ProSieben FUN
