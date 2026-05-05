It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 6: Im Basketballrausch
22 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Charlie, Mac und Dennis werden zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Charlie will sich drücken und behauptet, er sei Alkoholiker. Schnell findet er sich bei einem Treffen der Anonymen Alkoholiker wieder. Mac und Dennis werden indes dazu verdonnert, mit Jugendlichen Basketball zu spielen. Die Teams der Ducks und der Wildcats sind eigentlich miteinander befreundet, doch irgendwie kippt die Stimmung. Beim entscheidenden Spiel eskaliert schließlich die Situation ...
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