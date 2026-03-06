It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 1: Menschenjäger
21 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Frank erlaubt sich mit Charlie und Dee einen üblen Scherz, als er feststellt, dass die beiden sein Fleisch gegessen haben. Kurzerhand tischt er ihnen auf, dass es sich um Menschenfleisch handelte. Dee und Charlie sind zunächst außer sich - bis sich gegenseitig gestehen, dass sie es lecker fanden. Mac und Dennis haben sich indes ein neues Opfer ausgesucht: Cricket. Sie beschließen, mit ihm das berühmte Teebeutelspiel zu spielen.
