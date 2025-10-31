Dee hat einen HerzinfarktJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 10: Dee hat einen Herzinfarkt
21 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Als Dee eine Herzattacke erleidet und ins Krankenhaus eingeliefert wird, stellt man dort fest, dass sie keine Krankenversicherung hat. Somit wird sie vorzeitig wieder entlassen. Mac und Charlie beschließen daraufhin, dass sie dringend eine Festanstellung brauchen, damit sie in den Genuss einer Krankenversicherung kommen. Schon bald ergattern sie einen Job in der Poststelle eines Unternehmens - mit verheerenden Folgen ...
