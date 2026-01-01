It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 12: Renovierung extrem
21 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Mac, Charlie und Dennis bringen an einer Pinnwand Zettel mit ihrem ganz großen Lebenstraum an. Sie sind der Überzeugung: Wenn man nur fest daran glaubt und hart arbeitet, gehen diese Visionen in Erfüllung. Gleichzeitig möchten sie der mexikanischen Familie Juarez helfen. Wie in der bekannten Fernsehserie "Das Hausbau-Kommando" wollen sie deren Wohnung entrümpeln und das Haus im Kern sanieren. Leider läuft dabei so einiges schief ...
