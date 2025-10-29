Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Mac und Charlie sterben (1)

ProSieben FUNStaffel 4Folge 5vom 29.10.2025
Folge 5: Mac und Charlie sterben (1)

20 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Macs Vater Luther wird auf Bewährung freigelassen. Mac und Charlie sind beunruhigt, schließlich hatte Luther vor seiner Verhaftung geschworen, die beiden umzubringen. Sie tüfteln einen Plan aus, wonach Luther glauben soll, dass sie tot sind. Die Umsetzung des Planes scheint jedoch gewisse Schwierigkeiten mit sich zu bringen ...

