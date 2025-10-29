Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Mac und Charlie sterben (2)

ProSieben FUNStaffel 4Folge 6vom 29.10.2025
Mac und Charlie sterben (2)

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 6: Mac und Charlie sterben (2)

20 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12

Mittlerweile glauben alle, dass Mac und Charlie tot sind. Dennis mistet kurzerhand die die Wohnung aus und sucht neue Mitbewohnerinnen. Der Erste, der sich auf seine Annonce meldet, ist jedoch ein Europäer namens Jan. Schon bald stellen die Männer fest, dass sie auf einer Wellenlänge schwimmen. Wenig später startet in der Männer-WG eine versaute Sexparty. Auch Frank vergnügt sich - mit einer Gummipuppe.

