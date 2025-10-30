Die schlimmste Bar in PhiladelphiaJetzt ohne Werbung streamen
It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 8: Die schlimmste Bar in Philadelphia
21 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Das "Paddy's" wird in einer Zeitung als die schlimmste Bar von ganz Philadelphia bezeichnet. Dee, Dennis und Charlie sind außer sich vor Wut und beschließen, dem Autor, einen gewissen Mr. Korman, einen Besuch in seinem Büro abzustatten. Sie wollen Korman lediglich ein bisschen Angst einjagen und verlangen von ihm eine Richtigstellung. Doch urplötzlich gerät der Plan völlig aus den Fugen ...
