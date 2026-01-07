Zum Inhalt springenBarrierefrei
It's Always Sunny in Philadelphia

Alte Rivalitäten

ProSieben FUNStaffel 5Folge 12vom 07.01.2026
Folge 12: Alte Rivalitäten

21 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Die Gang hat beschlossen, gegen Art Sloan, ihren alten Rivalen, im Becherschnipp-Wettbewerb anzutreten - mit verheerenden Folgen, denn mit Art ist nicht gut Kirschen essen. Dennis erinnert sich indessen an seine Studentenzeit und das ausschweifende Leben im Verbindungshaus. Da er sich für eine Legende hält, meint er, dass es für ihn ein Leichtes sei, die Studenten zu einem Wettbewerb herauszufordern. Schon bald muss er jedoch feststellen, dass das ein Trugschluss ist ...

