It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 2: Der Roadtrip
21 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Frank, Charlie, Dee, Mac und Dennis planen einen Trip zum Grand Canyon. Sie hängen einen Anhänger an ihren Range Rover und verlassen Philadelphia. Ein Streit mit einem Radfahrer gipfelt jedoch darin, dass der Wagen schließlich zwei platte Reifen hat. Kurzerhand wechselt die Reisegruppe in Dees japanischen Kleinwagen. Die Fahrt gestaltet sich als äußerst langweilig, sodass Dee beschließt, einen Anhalter mitzunehmen. Ob das eine gute Idee ist?
