It's Always Sunny in Philadelphia

Wirtschaft für Anfänger

Staffel 5Folge 3vom 04.11.2025
Wirtschaft für Anfänger

It's Always Sunny in Philadelphia

Folge 3: Wirtschaft für Anfänger

21 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Dennis, Mac, Charlie, Frank und Dee überlegen fieberhaft, wie endlich wieder Geld in die Kasse kommen kann. Frank kommt auf die Idee, mit Messern und Staubsaugern von Tür zur Tür zu ziehen, um sie dort an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Gesagt, getan. Auch die anderen schmieden Pläne, doch jeder Versuch, irgendetwas Lukratives auf die Beine zu stellen, scheitert kläglich.

ProSieben FUN
ProSieben FUN
It's Always Sunny in Philadelphia

It's Always Sunny in Philadelphia

