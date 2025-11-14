Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 7Folge 3vom 14.11.2025
Folge 3: Frank Reynolds' kleine Schönheiten

21 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Frank lässt sich auf einen zwielichtigen Deal mit einem Unbekannten aus einer Striptease-Bar ein. Er finanziert einen Schönheitswettbewerb. Als sich das Investment jedoch als großer Schwindel herausstellt, nimmt Frank die Organisation des Events selbst in die Hand. Er veranstaltet einen Kinder-Beauty-Contest - und die gesamte Gang hilft ihm dabei.

