ProSieben FUNStaffel 9Folge 1vom 23.01.2026
Folge 1: Die Selbstverachtung

21 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12

Dee ist am Tiefpunkt angekommen. Sie raucht, trinkt, wäscht sich nicht - aber, was ihre Freunde am meisten beunruhigt: Sie wehrt sich nicht mal gegen deren Anfeindungen. Als Dee ihre Gedanken in einem Stand-Up-Comedy- Club loswird, bejubeln die Gäste ihre angeblichen Witze. Das Publikum ahnt nicht, dass ihre Worte ernst gemeint sind. Der unerwartete Erfolg holt Dee dann aber wieder ins Leben zurück.

