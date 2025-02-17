It's Always Sunny in Philadelphia
Folge 10: Harmonie
19 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
Dennis, Mac und ihre Gang wollen an Thanksgiving nur ihren Lieblingsfilm ausleihen und den Feiertag ohne großen Aufwand in der Bar verbringen. Doch bald stellen sie fest, dass sie sich die halbe Stadt durch Streitereien zum Feind gemacht haben. Weil sie deswegen weder das Video noch das gewünschte Essen bekommen, beschließt die Clique, sich bei all ihren Feinden zu entschuldigen. Sie organisieren ein Thanksgiving-Dinner, um mit ihnen Frieden zu schließen.
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