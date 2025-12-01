Zucchini-Salat mit RicottaJetzt kostenlos streamen
Jamie kocht Italien
Folge 5: Zucchini-Salat mit Ricotta
46 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 6
Diesmal reist Jamie nach Sizilien, um die einzigartige Esskultur der Insel kennenzulernen. Dabei möchte er das Geheimnis der reichhaltigen sizilianischen Desserts lüften. Nonna Maria ist eine wahre Meisterbäckerin. Sie zeigt Jamie ihr Lieblingsdessert: eine Ricotta-Rolle. Außerdem besucht der Koch einen bunten belebten Fischmarkt und bereitet einen legendären Zucchini-Salat mit cremigem Ricotta zu.
