sixxStaffel 1Folge 5vom 27.12.2025
46 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 6

Diesmal reist Jamie nach Sizilien, um die einzigartige Esskultur der Insel kennenzulernen. Dabei möchte er das Geheimnis der reichhaltigen sizilianischen Desserts lüften. Nonna Maria ist eine wahre Meisterbäckerin. Sie zeigt Jamie ihr Lieblingsdessert: eine Ricotta-Rolle. Außerdem besucht der Koch einen bunten belebten Fischmarkt und bereitet einen legendären Zucchini-Salat mit cremigem Ricotta zu.

