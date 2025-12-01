Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jamie kocht Italien

Tortiglioni mit Speck und Erbsen

sixxStaffel 1Folge 7vom 27.12.2025
Folge 7: Tortiglioni mit Speck und Erbsen

47 Min.Folge vom 27.12.2025Ab 6

In Rom will Jamie herausfinden, was die Küche der Hauptstadt Italiens zu bieten hat. Gemeinsam mit seinem Mentor Gennaro entdeckt er die Geheimnisse der römischen Hausmannskost und bereitet köstliche Pasta-Gerichte zu. Von Nonna Theresa lernt Jamie außerdem, wie man traditionelle Gnocchi zubereitet und auf dem Land zaubert er seine eigene Gemüsesuppe.

