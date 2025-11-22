Staffel 1Folge 1vom 22.11.2025
Jamie Together - Weihnachten zusammen
Folge 1: Ein unvergessliches Fest
47 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 12
Endlich darf Weihnachten wieder in geselliger Runde gefeiert werden! Jamie Oliver zeigt drei besondere Gerichte für ein unvergessliches Weihnachtsfest, die sich gut vorbereiten lassen. Köstliches Knoblauchbrot und eine italienisch inspirierte Eistorte umrahmen das Herzstück des Festtagmenüs: Boeuf Bourguignon mit seidigem Kartoffel-Sellerie-Püree.
