JENKE. CRIME. Im Schattenreich der chinesischen Triaden.Jetzt kostenlos streamen
JENKE. CRIME.
Folge vom 09.03.2026: JENKE. CRIME. Im Schattenreich der chinesischen Triaden.
89 Min.Folge vom 09.03.2026Ab 12
Anders als mexikanische Kartelle oder die italienische Mafia operieren die chinesischen Triaden aus dem Verborgenen. Drogenschmuggel, Onlinebetrug und Menschenhandel - ihre kriminellen Geschäfte sind vielfältig und ihre Arme reichen bis nach Deutschland. Jenke von Wilmsdorff taucht ein in die Schattenwelt der Triaden, trifft aktive Mitglieder der Banden und spricht mit Opfern ihrer Verbrechen ...