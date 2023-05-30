Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben
Folge vom 30.05.2023: Jenke. Report. Cannabis für alle: Gibt es ein Recht auf Rausch?

98 Min. Ab 12

In seinem neuesten Report widmet sich Jenke von Wilmsdorff einem heiß diskutierten Thema: Der Legalisierung von Cannabis. Was spricht dafür, was dagegen? Um Antworten zu finden, trifft Jenke Experten und Insider. Er spricht mit Dealern, Ärzten und mit Cannabis-Opfern. Außerdem besucht Jenke einen der größten Produzenten für medizinisches Cannabis in Deutschland..

