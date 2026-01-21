Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge 10: Tierische Weihnachten
44 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 6
Jenny und Dave widmen sich der Renovierung eines Tierheims. Damit sich die Tiere und die Besucher wohlfühlen, entfernen die Handwerker die alten Möbel und ersetzen diese durch neue. Im Empfangsbereich werden große Schränke für mehr Stauraum installiert. Währenddessen wird im Hundehaus der Boden erneuert und die Wände in den Zwingern erhöht, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Jenny und Dave hoffen, dass nach der Renovierung mehr Tiere adoptiert werden.
