Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge 13: Fische im Wohnzimmer
45 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 6
Jennys Schwester Angie hat sich entschieden, näher bei ihren Verwandten zu wohnen. Deshalb haben sie und ihr Mann ein Haus in Bentonville, Arkansas, gekauft. Die Familie wünscht sich mehr Platz, weshalb Jenny und Dave planen, das Haus deutlich auszubauen. Aus den drei kleinen Zimmern im Erdgeschoss entsteht ein großes Elternschlafzimmer und nebendran eine Wohnküche mit einem Aquarium. Die Handwerker erweitern die Wohnfläche insgesamt von 102 auf 260 Quadratmeter.
