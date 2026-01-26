Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge 15: Zurück in die Provinz
45 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 6
Tom und Sondra haben ein Haus gekauft, das etwas abgelegen liegt, und möchten es vor ihrem Einzug renovieren lassen. Da die Familie gerne Zeit in der Natur verbringt, bauen Jenny und Dave hinter dem Anwesen eine große Veranda. Im Wohnbereich bauen die Handwerker größere Fenster ein, damit der Raum heller wird. Vor der Eingangstür wird ebenfalls ein überdachter Bereich mit gemütlichen Gartenstühlen aufgebaut. Das Paar ist begeistert von ihrem neuen Zuhause.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick