Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Die Welt gehört den Mutigen

sixxStaffel 3Folge 16vom 26.01.2026
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Folge 16: Die Welt gehört den Mutigen

45 Min.Folge vom 26.01.2026Ab 6

Das frisch verheiratete Paar Cailin und Alex hat vor kurzem ihr erstes gemeinsames Haus gekauft. Die beiden haben bei ihrer Renovierung keine konkreten Wünsche und überlassen den kreativen Prozess Jenny und Dave. Das Handwerker-Duo macht sich an die Arbeit und verwandelt den kleinen Abstellraum in ein drittes Zimmer. Zudem wird der Boden erneuert und eine neue Küche installiert. Die Außenfassade streichen die Profis in einem warmen Blauton und verschönern den Garten mit Pflanzen.

