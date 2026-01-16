Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Ein neues Kapitel

sixxStaffel 3Folge 3vom 16.01.2026
Ein neues Kapitel

Ein neues KapitelJetzt kostenlos streamen

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Folge 3: Ein neues Kapitel

44 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6

Laura und Jay leben seit zehn Jahren in ihrem Haus und wünschen sich eine Rundum-Renovierung. Gemeinsam mit Jenny und Dave besprechen sie ihre Vorstellungen. Das Ehepaar hat vor einiger Zeit ihre marode Veranda entfernt und nun tut sich hinter der Terrassentür ein tiefer Abgrund auf. Die Handwerker sind geschockt und widmen sich sofort dem Umbau. Am Ende verwandelt sich das triste Anwesen in ein helles und gemütliches Zuhause.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
sixx
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Alle 1 Staffeln und Folgen