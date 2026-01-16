Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge 3: Ein neues Kapitel
44 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 6
Laura und Jay leben seit zehn Jahren in ihrem Haus und wünschen sich eine Rundum-Renovierung. Gemeinsam mit Jenny und Dave besprechen sie ihre Vorstellungen. Das Ehepaar hat vor einiger Zeit ihre marode Veranda entfernt und nun tut sich hinter der Terrassentür ein tiefer Abgrund auf. Die Handwerker sind geschockt und widmen sich sofort dem Umbau. Am Ende verwandelt sich das triste Anwesen in ein helles und gemütliches Zuhause.
