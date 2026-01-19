Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge 6: Mädchen oder Junge?
44 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6
Aaron und Brook erwarten ihr zweites Kind und brauchen Hilfe bei der Renovierung ihres Hauses. Das Paar benötigt mehr Schlafräume und möchte, dass die Garage in ein Hauptschlafzimmer umgebaut wird. Jenny und Dave machen sich an die Arbeit, doch bevor sie sich dem Umbau der Garage widmen, kümmern sich die Handwerker zunächst um den Ausbau der Küche. Zudem müssen die alten Fenster ausgetauscht und die Außenfassade neu gestrichen werden.
