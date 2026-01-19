Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look

Mädchen oder Junge?

sixxStaffel 3Folge 6vom 19.01.2026
Mädchen oder Junge?

Folge 6: Mädchen oder Junge?

44 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6

Aaron und Brook erwarten ihr zweites Kind und brauchen Hilfe bei der Renovierung ihres Hauses. Das Paar benötigt mehr Schlafräume und möchte, dass die Garage in ein Hauptschlafzimmer umgebaut wird. Jenny und Dave machen sich an die Arbeit, doch bevor sie sich dem Umbau der Garage widmen, kümmern sich die Handwerker zunächst um den Ausbau der Küche. Zudem müssen die alten Fenster ausgetauscht und die Außenfassade neu gestrichen werden.

