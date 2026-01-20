Jenny & Dave: Alte Häuser, neuer Look
Folge 8: Die spanische Villa
45 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 6
Ted und Suzanne ziehen von Missouri nach Bentonville/Arkansas um. Bevor sie ihr neues Zuhause beziehen, muss das Anwesen komplett renoviert werden, da das Paar Freunde auf der ganzen Welt hat, die regelmäßig zu Besuch kommen. Jenny möchte das Haus im mediterranen Stil einrichten. Dafür werden in den Zimmern die alten Decken und Fenster erneuert, sowie die Wände gestrichen. Die Handwerker errichten vor dem Eingang eine große Veranda, damit das Haus direkt einladend wirkt.
