Joe Bausch - Meine härtesten Fälle
1 StaffelAb 16
1 StaffelAb 16
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
Joe Bausch - Meine härtesten Fälle
Er kennt das Böse - aus dem echten Leben. Joe Bausch - langjähriger Gefängnisarzt der berüchtigtsten JVA Deutschlands, Tatort-Star und Bestseller-Autor, erzählt in "Joe Bausch - Meine härtesten Fälle" genau von den Taten, die ihn nie losgelassen haben. Mit persönlichen Erinnerungen und psychologischen Einschätzungen gewährt er einzigartige Einblicke in Geschichten, die unter die Haut gehen.