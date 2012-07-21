Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 21.07.2012
136 Min.Folge vom 21.07.2012Ab 12

Wer ist der Stärkste, Mutigste, Schlauste? Joko und Klaas wollen es wissen und jagen sich in "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt" gegenseitig um die Erde. Die Reiseroute und das "spezielle" Reiseprogramm werden vom jeweils anderen festgelegt. Die Entscheidung fällt allerdings nicht bei ihren weltweiten Abenteuern, sondern im Studio - hier muss sich das Moderationsduo bei weiteren Spielen beweisen. Wer die meisten Länder erobert, darf sich als World Champion feiern lassen.

