ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 27.07.2024
148 Min.Folge vom 27.07.2024Ab 12

Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt stellen sich erneut dem globalen Spielduell. Die Welt ist für diese beiden gerade groß genug: Joko und Klaas` knallharter Zweikampf führt sie wieder einmal um den Erdball. Die Route und die wahnwitzigen Aufgaben werden vom jeweils anderen festgelegt. Jokos Reise geht diesmal nach Belize, USA und Ecuador. Rivale Klaas muss Herausforderungen in Indien, Korea und Malaysia bewältigen. Wer am Ende die meisten Länder erobert, wird Weltmeister.

