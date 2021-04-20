Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 4Folge 4vom 20.04.2021
Kennen zweieinhalb Fans Joko & Klaas besser als Joko und Klaas Joko & Klaas? Die zwei Superfans Cara und Tim (beide Haiterbach, BW) und der halbe Fan Frank Tonmann treten heute in "Two and a Half Fan" für ProSieben an. Neben Cara und Tim sind außerdem Katrin Bauerfeind und Jenke von Wilmsdorff für ProSieben am Start. Nach zwei Niederlagen in Folge kämpfen Joko und Klaas erneut um 15 Minuten Live-Sendezeit zur freien Gestaltung.

