Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joko & Klaas gegen ProSieben

Ein Song nur für ProSieben

ProSiebenStaffel 3Folge 4vom 26.05.2020
Ein Song nur für ProSieben

Ein Song nur für ProSiebenJetzt kostenlos streamen

Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 4: Ein Song nur für ProSieben

113 Min.Folge vom 26.05.2020Ab 12

Auch heute will das dynamische Duo 15 Minuten Sendezeit gewinnen. Doch dafür müssen die beiden leiden - richtig leiden! Und das auch noch ohne Unterstützung des Publikums ...Heute sind mit von der Partie: Mario Basler, Patrick Owomoyela, Funda Vanroy, Christian Düren und Stefanie Kloß.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Joko & Klaas gegen ProSieben
ProSieben
Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen ProSieben

Alle 8 Staffeln und Folgen