ProSiebenStaffel 3Folge 7
116 Min.Ab 12

"Not & Elend gegen ProSieben" heißt es nach der verlorenen letzten Folge. Not & Elend fordern erneut einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Not & Elend, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

