Absoluter Härtetest für die Sinne von Joko und Klaas Jetzt kostenlos streamen
Joko & Klaas gegen ProSieben
Folge 7: Absoluter Härtetest für die Sinne von Joko und Klaas
113 Min.Folge vom 24.10.2023Ab 12
Für diese Folge hat sich ProSieben besonders viel Verstärkung ins Haus geholt: Riccardo Simonetti, Nikeata Thompson, Alli Neumann, Aminata Belli, Jannik Schümann und Max von der Groeben sind engagiert, um Joko und Klaas die Hölle heiß zu machen. Ob die beiden sich das gefallen lassen oder am Ende doch 15 Minuten Sendezeit abstauben?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick