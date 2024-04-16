Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joko & Klaas gegen ProSieben

ProSiebenStaffel 7Folge 2vom 16.04.2024
Folge 2: Können Sasha und Herr ProSieben Joko & Klaas aufhalten?

118 Min.Folge vom 16.04.2024Ab 12

Joko und Klaas fordern gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Dabei gilt es, gegen das gesamte ProSieben-Universum zu bestehen - alle werden zum Kräftemessen eingeladen. Über Gegner und Spiele entscheidet alleine ProSieben. Triumphieren Joko und Klaas, überlässt ihnen der Sender einen 15-minütigen Live-Sendeplatz zur freien Gestaltung. Siegt ihr Arbeitgeber, müssen sie sich bedingungslos in seine Dienste stellen.

